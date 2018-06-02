Столтенберг заявил, что НАТО не поможет Израилю в случае конфликта с Ираном

НАТО не встанет на сторону Израиля и не будет обеспечивать безопасность этой стране, поскольку она не является членом Североатлантического союза, сообщил в интервью изданию Der Spiegel Йенс Столтенберг.

Несмотря на то, что Тель-Авив является многолетним партнёром альянса, он не получит соответствующих гарантий безопасности. Также Столтенберг напомнил, что НАТО не вовлечен в ближневосточный мирный процесс.

Конфронтация Израиля с Ираном связана с ракетно-ядерной программой Тегерана и участием иранских военнослужащих в конфликте в Сирии.





