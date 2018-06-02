Климкин письменно попросил коллег из МИД других стран «давить на Россию»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отправил главам МИД других стран письма с просьбой оказать давление на РФ. Он намерен таким образом добиться освобождения осужденных в России украинцев.

В своем аккаунте в Twitter глава МИД Украины отметил, что «критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку». Климкин считает, что «консолидировать международный ответ России» нужно за счет усиления санкций.