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Климкин письменно попросил коллег из МИД других стран «давить на Россию»
2 июня 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отправил главам МИД других стран письма с просьбой оказать давление на РФ. Он намерен таким образом добиться освобождения осужденных в России украинцев.
В своем аккаунте в Twitter глава МИД Украины отметил, что «критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку». Климкин считает, что «консолидировать международный ответ России» нужно за счет усиления санкций.
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