СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» поставки российского оружия Турции

Если Соединенные Штаты откажутся от планов предоставить Турции американские истребители-бомбардировщики F-35, то может стать реальностью ночной кошмар НАТО: Анкара начнет закупать вооружение у России. США опасаются, что турецкие С-400 узнают все секреты F-35

С-400 является «одной из самых продвинутых платформ противоракетной обороны», предназначенной для нанесения ударов по самолетам США, которые ориентированы на стелс-технологии, отмечает издание Business Insider. Турция уже дала согласие на их покупку. В статье отмечается, что РФ сможет через комплексы ПВО, проданные Анкаре, получить доступ к системе обороны НАТО.

Если Вашингтон будет по-прежнему отказываться от того, чтобы Турция покупала у США F-35, то в этом случае дело может обернуться еще хуже. Республика может начать закупать российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Это является очень серьезной угрозой для НАТО и самолетов Альянса, отмечают в издании.