Названа дата выборов мэра Москвы
2 июня 2018, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, когда состоятся выборы мэра Москвы. В субботу, 2 июня, в рамках заседания Московская городская дума приняла проект постановления о назначения даты в окончательном чтении.
Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября текущего года. Постановление вступает в силу с момента его принятия, передает РИА "Новости".
Отметим, что ранее действующий градоначальник Сергей Собянин сообщил своем о намерении принять участие в избирательном процессе. Мэр Москвы подчеркнул, что ощущает огромную личную ответственность за все изменения и стройки, которые в настоящий момент проходят в городе.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес