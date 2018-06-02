Названа дата выборов мэра Москвы

Сегодня стало известно, когда состоятся выборы мэра Москвы. В субботу, 2 июня, в рамках заседания Московская городская дума приняла проект постановления о назначения даты в окончательном чтении.

Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября текущего года. Постановление вступает в силу с момента его принятия, передает РИА "Новости".

Отметим, что ранее действующий градоначальник Сергей Собянин сообщил своем о намерении принять участие в избирательном процессе. Мэр Москвы подчеркнул, что ощущает огромную личную ответственность за все изменения и стройки, которые в настоящий момент проходят в городе.