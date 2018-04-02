Россия может запретить ввоз белорусского картофеля

В связи с выявлением поставок из Белоруссии картофеля египетского происхождения Россельхознадзор предупреждает о возможном введении запрета на ввоз этого продукта с территории соседней республики. Лукашенко посоветовал искать альтернативные России рынки сбыта

На части упаковок продукции из Белоруссии обнаружены маркировки, подтверждающие египетское происхождение.

Отмечается, что в случае повторения инцидента Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля из Белоруссии.

Ведомство с 16 марта ограничило ввоз египетского картофеля в Россию.