Россия может запретить ввоз белорусского картофеля
2 апреля 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с выявлением поставок из Белоруссии картофеля египетского происхождения Россельхознадзор предупреждает о возможном введении запрета на ввоз этого продукта с территории соседней республики.
На части упаковок продукции из Белоруссии обнаружены маркировки, подтверждающие египетское происхождение.
Отмечается, что в случае повторения инцидента Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля из Белоруссии.
Ведомство с 16 марта ограничило ввоз египетского картофеля в Россию.
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