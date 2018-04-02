Моряков арестованного судна «Норд» заставляют признать себя гражданами Украины

Моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна «Норд» из Керчи, и которое сейчас находится под арестом в украинском порту Бердянск, заставляют признать себя гражданами Украины. Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

Об этом заявила представитель владельца судна.

Как пишут "Аргументы неделi-Крым", к морякам до сих пор не допустили консула России, поскольку все еще идет процесс установления личностей. В порт Бердянска его не пускают якобы потому, что Украина выясняет, действительно ли на борту судна граждане РФ.

"Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, какое состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги", — сообщили в компании. На данный момент обеспечение экипажа продуктами питания происходит через адвокатов.

На борту — 10 человек, все граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.