И до Черногории дело дошло: Москва высылает дипломата из страны

МИД РФ вызвал посла чрезвычайного и полномочного посла Черногории в России Рамиза Башича. Сообщение об этом появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломату было объявлено, что в ответ на высылку российского дипломата в связи с так называемым «делом Скрипаля», Москва также вышлет одного черногорского дипломата.

В конце марта стало известно, что правительство Черногории приняло решение о высылке одного российского дипломата в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Дипломат должен был покинуть страну в течение недели.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал появившуюся информацию о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пострадать в результате отравления гречневой кашей.