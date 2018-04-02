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Киберкомандование США планирует «энергичное наступление» на Россию

2 апреля 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Киберкомандование США планирует «энергичное наступление» на Россию
globallookpress.com

Кремлю пора готовиться к горячей кибервойне. Американская пресса утверждает, что до конца апреля Конгресс утвердит нового главу Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования армии США. Им должен стать генерал-лейтенант Пол Накасоне, кандидатура которого не вызывает серьёзных разногласий.

Киберкомандование США существует уже восемь лет. Сейчас эта организация, так же как и АНБ, испытывает серьёзные трудности после крупных утечек информации, постоянного оттока талантливых технических специалистов и непрерывной реорганизации. По мнению американских экспертов, самой значительной угрозой для нового командующего кибервойсками США будет Россия: «Если учесть эскалацию напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы, а также тот факт, что по-прежнему совершаются хакерские взломы ключевых демократических институтов и проводятся информационные операции, понятно, что Россия станет главной стратегической тревогой Накасоне», утверждает влиятельная газета The Washington Post.

Поэтому новый командующий будет должен предложить «новаторские способы защиты США», иначе дело плохо. Как считает издание, на заседаниях в Конгрессе, где рассматривалась его кандидатура, Накасоне проявил себя, как решительный человек. Он заявил по поводу действий, которые, якобы, совершала наша страна против США: «Самое важное – мы хотим, чтобы они прекратились. Мы хотим, чтобы русские за это поплатились». 

Так же на заседании сенатского комитета по делам вооруженных сил Накасоне спросили, есть ли у него идеи по нанесению ответных ударов по противникам США, в том числе по России. Он ответил, что наступательные планы разрабатывались. Такие слова понравились конгрессменам. Как отмечают заокеанские эксперты, дело в том, что сейчас в Киберкомандовании да и вообще в США «сильна идея, согласно которой наилучшей обороной станет более энергичное наступление». 

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

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