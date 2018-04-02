Бойкот ЧМ по футболу является одним из поводов для демонизации России

Попытки Запада бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России являются одним из удобных поводов для продолжения демонизации России в глазах западных обывателей.

Однако срыв проведения Чемпионата мира по футболу в России – это не самоцель запада, считают эксперты. Раздутые допинговые скандалы после Олимпиады в Сочи и на Олимпиаде в Пхенчхане, отравление Скрипалей – это все звенья одной цепи. Их цель – устранить влияние России из международной политики, заставить Россию не мешать Западу на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

В ближайшем будущем Запад продолжит устраивать провокации как за периметром, так и внутри границ России. Западные политики сознательно выбрали тактику балансирования на грани войны. И в последнее время эта конфронтация принимает неуправляемый характер. Проявляется все больше признаков, что дело идет к прямому военному противостоянию России и НАТО, и такая война может стать последней в истории человечества, цитирует мнения экспертов «Свободная пресса».