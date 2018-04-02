Аману Тулееву, подавшему 1 апреля досрочно в отставку, было присвоено почётное звание "Народный губернатор". Президент РФ Владимир Путин в тот же день принял отставку Тулеева, написавшего заявление по собственному желанию. Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Какие льготы получит экс-глава Кузбасса после отставки. Путин по телефону поблагодарил Тулеева за работу

Вчера Владимир Путин позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу. Полномочный представитель российского президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор" в настоящее время действует, - передает РИА Новости.

Согласно документу, бывшему губернатору устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учёта НДФЛ, которая ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

За бывшим главой региона остается его резиденция и служебное помещение, помощник. Тулеев и его супруга могут пожизненно пользоваться домом в селе Мазурово.

Тулеев записал видеообращение к жителям региона и заявил, что после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" он сделал все, что мог.

Закон о присвоении Тулееву почетного звания "Народный губернатор" был принят 27 декабря 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью"

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилёв.