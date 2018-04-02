Какие льготы получит "Народный губернатор" Аман Тулеев после отставки
2 апреля 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Аману Тулееву, подавшему 1 апреля досрочно в отставку, было присвоено почётное звание "Народный губернатор". Президент РФ Владимир Путин в тот же день принял отставку Тулеева, написавшего заявление по собственному желанию. Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Какие льготы получит экс-глава Кузбасса после отставки.
Вчера Владимир Путин позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу. Полномочный представитель российского президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор" в настоящее время действует, - передает РИА Новости.
Согласно документу, бывшему губернатору устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учёта НДФЛ, которая ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.
За бывшим главой региона остается его резиденция и служебное помещение, помощник. Тулеев и его супруга могут пожизненно пользоваться домом в селе Мазурово.
Тулеев записал видеообращение к жителям региона и заявил, что после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" он сделал все, что мог.
Закон о присвоении Тулееву почетного звания "Народный губернатор" был принят 27 декабря 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью"
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилёв.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В сети опубликовано видеообращение Амана Тулеева, подавшего в отставку