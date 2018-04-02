Россию хотят выдавить из совбеза ООН?

Не буду зацикливаться на конкретных обстоятельствах отравления. Нет сколько-нибудь достоверных фактов, нет подтверждённых данных следствия. Ощущение, что результат будет как в деле Литвиненко, т.е. никакой. Ни заказчик, ни исполнители найдены не будут. Видно, Скотланд-Ярд как не имел в своих рядах Шерлоков Холмсов, так и не имеет.

Гораздо большего внимания заслуживает необъяснимое возбуждение англосаксов, клубок их хамских высказываний и действий на самом высоком уровне. Высказываний и действий, явно не соответствующих значимости самого события. Впрочем, некоторую логику в действиях запада всё же усмотреть можно. Представим такую сценку на следующий день после происшествия со Скрипалями.

Тереза Мэй звонит Трампу:

- Дональд, помнишь, в Лондоне отравили русского перебежчика Литвиненко?

- М…м, а вредителей нашли?

- Нет, не нашли, но мы думаем, это русские!..

- И что вы с ними сделали, с негодниками?

- Мы их очень просили признаться, они ни в какую. А сейчас вот Скрипаля отравили, ты слыхал об этом?

- М….м, следов опять не нашли?

-Не нашли, но это опять русские. Что делать, Дональд? (всхлипывает).

- Действуй, Тереза, во всю ивановскую! Поддержу!

Полагаю, такая драматическая сценка недалека от истины.

Я готов понять гордых бриттов – ну выслали сгоряча два десятка наших дипломатов, мы ответили тем же. Инцидент исчерпан? Как бы не так! Англосаксы (ей-богу, просится на язык название «наглосаксы») на пару- США и Англия – принялись выкручивать руки робкой Европе. Своего, естественно, добились. Отмечу, что у Дональда нашего Трампушки замах покруче, чем у любительницы башмачков из крокодильей кожи трепетной мадам Мэй. США выслали аж целых 60 человек. И сопроводили это ещё и угрозами. Имею в виду, к примеру, высказывание посла Хансмана: мол, только посмейте ответить тем же! Сдай назад, парниша! Ответили. Тем же.

Понятное дело, всё вышесказанное – эмоции. Но трудно удержаться – достают ведь, прости господи.

Теперь главный вопрос. Неужели этот хайп (можно употребить столь модное ныне слово?) только ради того, чтобы отобрать у России ЧМ-2018? В это не то что с трудом, вообще никак не верится. Даже блокада строительства «Северного потока-2» не представляется главной целью. Её – блокады – можно добиваться иными путями, менее рискованными. Тогда что же - главная цель? Можете пренебрежительно махнуть рукой, можете повертеть пальцем у виска, но я решаюсь утверждать: главной целью является попытка выжать Россию из Совбеза ООН.

Вспомним, что совсем недавно втюхивалось западной публике. Прикрывала Россия Асада при странной химической атаке в Алеппо? Прикрывала. В Восточной Гуте Асад хотел использовать химоружие, и опять-таки под российским крылом? А как же, это все знают! Теперь уже сама Россия добралась до Англии! Как «цивилизованный мир» может бороться с агрессией, с химоружием, если злодей сидит в главном штабе, в Совбезе ООН? Любому «цивилизованному» человеку ясно - злодея надо оттуда изгнать! Логика примитивная, но понятная, легко воспринимаемая.

С кондачка такую задачу не решишь. Но долбить надо начинать. Длительный и упорный подкоп рано или поздно кой-какие плоды даст. Так что некое «химическое» событие ещё можно ожидать впереди.

Неоднократно приходилось читать и слышать: такое просто невозможно! Главный довод – Россия является постоянным членом Совбеза ООН, без неё ни-ни. Можно привести немало контрдоводов, предпочту одну известную, чуть изменённую фразу: «была бы страна, статья найдётся». Есть ещё одна закавыка, ещё одна линия обороны – Китай. Да, это серьёзно. Но 100-процентной гарантией не является. Во-первых, мало ли какие изменения могут произойти в самой КНР? И так ли уж неподкупен Китай? В конце концов для англосаксов удовлетворительным может быть и такой вариант: лишить Россию права голоса при решении «химических» вопросов. Как, например, в Молдове на час-два лишают своего президента права подписывать некие важные документы. В худшем случае сгодится и создание, к примеру, «Совбеза цивилизованного мира» в составе НАТО и его аспирантов. Тоже неплохо.

Выбор у России есть: повиниться перед западом с поникшей головой или «… мы за ценой не постоим». Третьего не дано.