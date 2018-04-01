В США признали, что санкции против России не работают

Санкции, введенные Соединенными Штатам против России, не дают желаемого результата, Вашингтону следует идти по пути экономической изоляции Москвы, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. МИД ФРГ признал необходимость в хороших отношениях с Россией

Он высказал мнение, что "Россия отбивается от рук": что бы ни предпринимали США, "все не срабатывает". Сенатор считает, что экономическую изоляцию России можно организовать, найдя замену поставкам российских энергоносителей в Европу. "Они не протянут долго без потребителей", – заявил Грэм, передает ТАСС.

Председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин)отмечает, что США надо взаимодействовать с Россией, чтобы она из "недружественного противника" превратилась хотя бы в дружественно настроенного соперника.