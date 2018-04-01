Жириновский прокомментировал отставку Тулеева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и отмечает, что ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.

Жириновский говорит, что депутаты много раз обсуждали тему обновления группы российских губернаторов, так как многие из них назначались еще Борисом Ельциным. Отставку Тулеева Жириновский принял положительно, но жалеет, что поводом для этого послужили человеческие жертвы.

"Все-таки мы должны идти к тому, чтобы ротация происходила более естественно: любой руководитель от директора бани до губернатора и президента должен занимать свой пост не более одного срока",- заключил Жириновский.

Президент России Владимир Путин позвонил экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу,