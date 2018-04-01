МИД ФРГ признал необходимость в хороших отношениях с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что Запад готов к диалогу с Россией вопреки взаимному решению выслать дипломатов. Однако министр подчеркнул, что в последние годы доверие к РФ было утрачено. МИД Германии отреагировал на высылку Москвой немецких дипломатов

Реакцию стран Евросоюза на инцидент в британском Солсбери, по словам Мааса, можно считать "сигналом единства".

Дипломат отметил, что Россия нужна Западу как партнер для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как важный элемент международного порядка. "Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", — сказал он в интервью изданию Bild.

Ранее Россия решила выслать в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, в том числе Германии.