МИД ФРГ признал необходимость в хороших отношениях с Россией
1 апреля 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что Запад готов к диалогу с Россией вопреки взаимному решению выслать дипломатов. Однако министр подчеркнул, что в последние годы доверие к РФ было утрачено.
Реакцию стран Евросоюза на инцидент в британском Солсбери, по словам Мааса, можно считать "сигналом единства".
Дипломат отметил, что Россия нужна Западу как партнер для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как важный элемент международного порядка. "Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", — сказал он в интервью изданию Bild.
Ранее Россия решила выслать в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, в том числе Германии.
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