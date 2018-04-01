Петр Порошенко назвал условие ввода миротворцев ООН в Донбасс

Соблюдение перемирия в Донбассе является одним из условий для введения в регион миротворцев ООН. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко, прибывший в город Волноваха на юго‐западе Донецкой области. Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах за 2017 год

Перемирие позволит Киеву провести специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совбеза ООН. Только в этом случае миротворцы придут на «оккупированные территории».

Петр Порошенко 10 апреля отправится с официальным визитом в Германию. В Берлине глава государства намерен провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как заявил президент, одной из тем переговоров станет ввод миротворцев на территорию Донбасса. Об этом Порошенко заявил, посетив Мариуполь.

Ранее пресс-служба Вооруженных сил Донецкой народной республики опубликовала видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев к наступлению украинских силовиков. Операция Киева может начаться в ближайшее время.