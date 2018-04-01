Петр Порошенко назвал условие ввода миротворцев ООН в Донбасс
1 апреля 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Соблюдение перемирия в Донбассе является одним из условий для введения в регион миротворцев ООН. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко, прибывший в город Волноваха на юго‐западе Донецкой области.
Перемирие позволит Киеву провести специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совбеза ООН. Только в этом случае миротворцы придут на «оккупированные территории».
Петр Порошенко 10 апреля отправится с официальным визитом в Германию. В Берлине глава государства намерен провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как заявил президент, одной из тем переговоров станет ввод миротворцев на территорию Донбасса. Об этом Порошенко заявил, посетив Мариуполь.
Ранее пресс-служба Вооруженных сил Донецкой народной республики опубликовала видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев к наступлению украинских силовиков. Операция Киева может начаться в ближайшее время.
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