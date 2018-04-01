Сергея Скрипаля уже нет в живых?

Официальный представитель МИДа Мария Захарова фактически указала на причастность британских спецслужб к так называемому «делу Скрипаля».

«Аргументы Недели» опросили экс-сотрудников КГБ СССР и ФСБ РФ, а также химиков-производственников, имеющих опыт работ в производстве вредных химических соединений.

По всем канонам проведения показательных политических акций, а «дело Скрипаля» относится именно к таковым, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сразу после отравления должны были быть представлены если не в телесюжетах, то хотя бы на фотографиях. Ни того, ни другого представлено не было.

Вместо этого Лондону удалось сплотить страны НАТО и ЕС, заморозить контакты с Россией и показательно выслать российских дипломатов из нескольких десятков стран. Вместе с этим, реальной проблемой для Лондона становится только одна - что делать дальше? Вариантов только два: предъявления Сергея Скрипаля и его дочь либо мёртвыми, либо живыми. Причины объяснили химики.

Дело в том, что отравляющее средство, которое называют в Лондоне относится к семейству фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторацетилхолинэстеразы. Таких ОВ насчитывается несколько сотен. Их первыми разработчиками были немецкие химики. Именно в Германии ОВ были применены против людей ещё во время Первой мировой войны. После второй мировой войны немецкие химики, занимающиеся совершенствованием ОВ уже при Гитлере, были вывезены в США. Эта страна и стала основным разработчиком ОВ. Советский Союз всегда был в роли догоняющего.

Так вот, ОВ на основе фосфора приводят человека к летальному исходу за несколько минут. О существовании неких противоядий, называемых «антидотом» не известно почти ничего. Поэтому в случае отравления Сергея Скрипаля ОВ такого типа, он и его дочь должны были расстаться с жизнью мгновенно и без каких-либо шансов на выздоровление.

Это известно химикам. И прежде всего в самой Великобритании, где до сих пор официально действует совершенно закрытая от посторонних лаборатория по изучению ОВ.

Таким образом, в течение нескольких дней Лондону предстоит решить – как завершить эту историю? Объявить Скрипалей выздоровевшими, значит признать, что смертельного ОВ просто не было и Лондон втравил полмира в сомнительную историю. Остаётся одно – признать Сергея Скрипаля умершим, и захороненным тайно, «чтобы избежать распространения ОВ». Лучше сжечь.

Главный вопрос – что ждёт Юлию Скрипаль? Сегодня в Лондоне решается только её судьба. Шансы на «выздоровление» Сергея Скрипаля равны нулю.