В сети опубликовано видеообращение Амана Тулеева, подавшего в отставку
1 апреля 2018, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, обратившийся к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, записал видеообращение к жителям Кемерово и Кемеровской области.
Обращение Тулеева к землякам опубликовано на канале пресс-службы администрации Кемеровской области на YouTube. (
Обращаясь к кемеровчанам, Тулеев заявил, что сделал все, что мог, и снова выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
"Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир", — сказал Тулеев.
По его словам, он сделал все, что мог, встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. "Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", — сказал Аман Тулеев.
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