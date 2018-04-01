В сети опубликовано видеообращение Амана Тулеева, подавшего в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, обратившийся к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, записал видеообращение к жителям Кемерово и Кемеровской области.

Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области

Обращаясь к кемеровчанам, Тулеев заявил, что сделал все, что мог, и снова выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир", — сказал Тулеев.

По его словам, он сделал все, что мог, встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. "Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", — сказал Аман Тулеев.