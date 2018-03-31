Украина запретила въезд 60 дипломатам РФ, выдворенным из США
31 марта 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, ранее объявленным персонами нон-грата в США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора.
Деятельность сотрудников посольства России в США и представительства в ООН признана СБУ несовместимой со статусом дипломата. Срок запрета их въезда на Украину составил 5 лет, сообщает ТАСС.
Ранее, 27 марта, СБУ также закрыла въезд на Украину 23 российским дипломатам, высланным из Великобритании в связи с «делом Скрипаля».
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