Украина запретила въезд 60 дипломатам РФ, выдворенным из США

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, ранее объявленным персонами нон-грата в США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Захарова не исключает причастности Великобритании к делу Скрипаля

Деятельность сотрудников посольства России в США и представительства в ООН признана СБУ несовместимой со статусом дипломата. Срок запрета их въезда на Украину составил 5 лет, сообщает ТАСС.

Ранее, 27 марта, СБУ также закрыла въезд на Украину 23 российским дипломатам, высланным из Великобритании в связи с «делом Скрипаля».