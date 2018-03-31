Россия направила Франции ноту с вопросами по делу Скрипаля
31 марта 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Вслед за неудобными вопросами к Великобритании российский МИД опубликовал список вопросов к Франции, привлеченной к сотрудничеству по «делу Скрипалей» британской стороной.
Великобритания привлекла французских специалистов к техническому сотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей». Россия удивилась и задала логичный вопрос: какое отношение имеет Франция к пострадавшим на британской территории российским гражданам?
МИД РФ опубликовал информацию, что посольство России во Франции направило ноту со списком из десяти вопросов к французской стороне по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта сего года. Список вопросов также опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.
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