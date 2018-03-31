Карпов ответил на призыв Каспарова бойкотировать ЧМ в России

Двенадцатый чемпиона мира по шахматам и депутат Государственной Думы Анатолий Карпов прокомментировал призыв Гарри Каспарова к бойкоту Чемпионата мира по футболу. Гарри Каспаров призывает бойкотировать чемпионат мира в России

«Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича. Он сейчас проживает в США и работает «с той стороны». Отравление Скрипаля – это чисто политическая акция, которая кому-то нужна. К ней присоединяются с разных сторон. И Каспарову, видимо, тоже сейчас нужно показать свою лояльность действиям американской администрации», - прокомментировал Анатолий Карпов.

Также знаменитый шахматист напомнил, что Великобритания в течение нескольких лет пыталась отобрать у России право на проведение Чемпионата мира по футболу. «Масштабная акция провалилась. Теперь действовать будут по мелочи», - цитирует НСН слова гроссмейстера Анатолия Карпова.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 11 российских городов готовятся принять матчи мундиаля.