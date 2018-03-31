Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало сегодня на своем сайте список официальных вопросов к британской стороне по сфабрикованному «делу Скрипалей». Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для королевства

В частности, в списке вопросов, опубликованных на сайте МИД РФ – почему России отказано в праве консульского доступа к российским гражданам, пострадавшим на британской территории, какое отношение имеет к инциденту Франция, откуда у британских медиков оказался нужный антидот на месте инцидента. Вопросы неудобные, но заданы официально. Впрочем, если Великобритания желает продолжать международную истерику по «делу Скрипалей», она может их проигнорировать.

Ранее посольство России в Лондоне призвало британскую сторону ответить на официальные вопросы России вместо того, чтобы смотреть российское телевидение и подсчитывать неофициальные версии, передает RT.