МИД РФ опубликовал вопросы к Лондону по "делу Скрипалей"
31 марта 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало сегодня на своем сайте список официальных вопросов к британской стороне по сфабрикованному «делу Скрипалей».
В частности, в списке вопросов, опубликованных на сайте МИД РФ – почему России отказано в праве консульского доступа к российским гражданам, пострадавшим на британской территории, какое отношение имеет к инциденту Франция, откуда у британских медиков оказался нужный антидот на месте инцидента. Вопросы неудобные, но заданы официально. Впрочем, если Великобритания желает продолжать международную истерику по «делу Скрипалей», она может их проигнорировать.
Ранее посольство России в Лондоне призвало британскую сторону ответить на официальные вопросы России вместо того, чтобы смотреть российское телевидение и подсчитывать неофициальные версии, передает RT.
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