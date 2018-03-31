Захарова не исключает причастности Великобритании к делу Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сокрытие британской стороной информации по «делу Скрипаля» может говорить о причастности к инциденту спецслужб Великобритании. Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для королевства

«У нас до сих пор нет информации по этому делу. Единственные официальные данные, полученные нами от Великобритании, касаются улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому сложно говорить напрямую, но есть подозрения о причастности Великобритании и ее официальных лиц к этой истории», - рассказала Мария Захарова в интервью «Пятому каналу».

В ходе интервью Мария Захарова также отметила колоссальную пропагандистскую работу Великобритании. Британия вовлекает собственные и мировые СМИ, мировую общественность и политических тяжеловесов мировой арены в оказание идеологического давления на Россию с целью заставить признать вину, ничем не подтвержденную.

«Вся эта ситуация – рукотворная. Это сознательное желание вывести всю историю, связанную с объявлением России врагом, на новый уровень», - цитирует ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.