Россию должны будут покинуть более 50 британских дипломатов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что для восстановления паритета в диппредставительстве Россию должны будут покинуть 50 британских дипломатов.

Напомним предысторию. Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов после отравления в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва тогда ответила зеркальными мерами, сократив британское диппредставительство в России на аналогичное количество сотрудников.

Продолжая раздувать международный скандал, Британия провела международную кампанию по высылке дипломатов РФ из стран ЕС и ряда других. Россия также приняла решение о высылке за пределы страны дипломатических сотрудников 23 стран, пишет RT.

Великобритании предложен паритет. На данный момент соотношение сотрудников дипмиссий – свыше 50 человек в пользу Британии. Значит, эти 50 человек должны будут покинуть Россию, пояснила Мария Захарова.