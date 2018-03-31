Россию должны будут покинуть более 50 британских дипломатов
31 марта 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что для восстановления паритета в диппредставительстве Россию должны будут покинуть 50 британских дипломатов.
Напомним предысторию. Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов после отравления в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва тогда ответила зеркальными мерами, сократив британское диппредставительство в России на аналогичное количество сотрудников.
Продолжая раздувать международный скандал, Британия провела международную кампанию по высылке дипломатов РФ из стран ЕС и ряда других. Россия также приняла решение о высылке за пределы страны дипломатических сотрудников 23 стран, пишет RT.
Великобритании предложен паритет. На данный момент соотношение сотрудников дипмиссий – свыше 50 человек в пользу Британии. Значит, эти 50 человек должны будут покинуть Россию, пояснила Мария Захарова.
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