Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета
31 марта 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство РФ направило ноту в британский МИД и потребовало объяснить досмотр самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в Хитроу. Накануне сотрудники полиции в лондонском аэропорту без предъявления оснований провели досмотр российского воздушного судна А321, прилетевшего рейсом 2582/2583 Москва (Шереметьево) —Лондон (Хитроу).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала досмотр самолета в столице Великобритании как «очередную провокацию британских властей». «Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными»,— цитирует РИА Новости представителя посольства России в Лондоне.
В посольстве досконально проанализируют инцидент с досмотром российского самолета. «На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России»,— подчеркнул представитель российского посольства.
По данным дипмиссии, британская полиция собиралась осмотреть самолет без присутствия экипажа, что запрещено действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства РФ и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре самолета. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо документы с указанием причина досмотра.
Отношения между Лондоном и Москвой обострились после отравления экс-полковника ГРУ, британского подданого Сергея Скрипаля.
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