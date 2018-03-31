Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета

Посольство РФ направило ноту в британский МИД и потребовало объяснить досмотр самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в Хитроу. Накануне сотрудники полиции в лондонском аэропорту без предъявления оснований провели досмотр российского воздушного судна А321, прилетевшего рейсом 2582/2583 Москва (Шереметьево) —Лондон (Хитроу). "Аэрофлот" выразил недоумение досмотром самолета в аэропорту Хитроу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала досмотр самолета в столице Великобритании как «очередную провокацию британских властей». «Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными»,— цитирует РИА Новости представителя посольства России в Лондоне.

В посольстве досконально проанализируют инцидент с досмотром российского самолета. «На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России»,— подчеркнул представитель российского посольства.

По данным дипмиссии, британская полиция собиралась осмотреть самолет без присутствия экипажа, что запрещено действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства РФ и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре самолета. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо документы с указанием причина досмотра.

Отношения между Лондоном и Москвой обострились после отравления экс-полковника ГРУ, британского подданого Сергея Скрипаля.