Что думает Климкин о выдворении украинских дипломатов из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал на своей странице в Twitter высылку тринадцати украинских дипломатов из России. Он назвал нонсенсом решение Москвы. Визит главы МИД Украины в Нью-Йорк неожиданно отменен

"Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше", — написал он.

МИД Украины назвал ожидаемым шагом решение России. "Тридцатого марта МИД РФ сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну. Это ожидаемый шаг со стороны Кремля", — говорится в заявлении ведомства.