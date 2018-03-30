Что думает Климкин о выдворении украинских дипломатов из России
30 марта 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал на своей странице в Twitter высылку тринадцати украинских дипломатов из России. Он назвал нонсенсом решение Москвы.
"Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше", — написал он.
МИД Украины назвал ожидаемым шагом решение России. "Тридцатого марта МИД РФ сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну. Это ожидаемый шаг со стороны Кремля", — говорится в заявлении ведомства.
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