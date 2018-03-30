Лукашенко посоветовал искать альтернативные России рынки сбыта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти новые рынки сбыта белорусской продукции на фоне проблем с поставками в Россию. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Минскую область.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться», — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА. По его словам, в Россию продолжают завозить сухое молоко из Новой Зеландии, за которое «кто-то откаты получил».

Белоруссия должна видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Лукашенко также заявил, что белорусская сторона россиянам «плохого ничего» не поставляет.

Накануне Россельхознадзор запретил ввоз продукции нескольких белорусских компаний.