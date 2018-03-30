Каким должен быть наш ответ Западу?

Сегодня наш министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о том, что на высылку наших дипломатов из 29 стран (всего 146 дипломатов) мы ответим зеркально. То есть, мы вышлем из своей страны аналогичное количество их дипломатов. Отдельно по каждой стране, принявшей участие в этой акции.

Я очень уважаю Сергея Лаврова. Он прекрасный министр МИД, но в этот раз, я думаю, его решение ошибочно.

На всех политических телешоу сейчас обсуждают и анализируют сложившуюся ситуацию, связанную с делом Скрипаля, и последовавшую высылку наших дипломатов. Предлагаю свой взгляд на эту акцию Британии.

Идея бездоказательного обвинения России - это не глупость и не ошибка. Именно так и было задумано. Если бы целью было простое обвинение России, то неужели они не нашли бы парочки свидетелей, показания которых, конечно, вывели следствие на одного из работников нашего посольства. И вспомните с каким упорством и постоянством Тереза Мэй акцентировала внимание на том, что доказательств нет, а есть только предположение. Но ведь и ежу понятно, что если нет доказательств, то не может быть и обвинений. Так зачем она несла эту глупость? А прежде уже был тренинг на эту же тему. Так сказать «проба пера». Это якобы сбитый нами Боинг и государственная организация приёма допинга спортсменами.

Все понемногу привыкли к тому, что для обвинений России совсем не обязательно предоставлять доказательства. А теперь не просто молчаливое согласие с такой ересью, но и официальное присоединение достаточно многих стран к санкциям в ответ на явно придуманной провокации. Думаю, что нет ни одного здравомыслящего человека, который поверил бы в эту ложь. Но Лондону это и надо. Чтобы главы этих государств, понимая нелогичность, а может и преступность, своих действий, примкнули к этой враждебной стае. Вспомните, как в некоторых детективах глава шайки заставляет новичков тыкать ножом в уже мёртвую жертву с тем, чтобы они были повязаны этим преступлением. Именно того же добивается Тереза Мэй. И у неё получилось. Хищная стая против России формируется и укрепляется. Поэтому мы не должны отбиваться отдельно от каждого участника стаи, а бить по всей стае. Если Вы встретите в лесу одинокого волка, то можете сильно не бояться, но если повстречаетесь со стаей волков, то знайте: они обязательно нападут. Потому что именно для этого они и сбились в стаю.

И каков, по моему мнению, должен быть наш ответ?

В 1923 году британский министр Чемберлен прислал нам ноту с требованием прекратить «антибританскую пропаганду». Наш ответ Чемберлену был не в зеркальной ноте, а в укреплении Красной армии. И сейчас, полагаю, наш МИД должен заявить, что в ответ на враждебные действия, созданной коалиции стран Евросоюза и Америки, мы не будем высылать 146 их дипломатов (на что они и рассчитывают), а признаем ЛНР и ДНР независимыми государствами и заключим с ними договоры о совместной обороне. Лучшего момента для такого признания вряд ли можно найти. И что тогда может сделать эта враждебная нам стая? Выслать ещё дополнительно наших дипломатов? Думаю, что разница совсем небольшая. И ещё на выборах глав этих новых государств должен участвовать Владимир Владимирович Путин. А что? Ведь английская королева является главой не только Британии, но и ещё многих стран. В том числе и таких крупных, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. А с управлением дополнительно такими небольшими странами, как ЛНР и ДНР Владимир Владимирович, конечно, справится.

Я уверен в правильности такого ответного хода нашей дипломатии, поэтому прошу всех патриотов России всеми способами поддержать моё предложение. Направляйте свои личные и коллективные обращения Владимиру Путину. А то можно и опоздать.

Такой ответ не только даст достойный отпор нашим недругам, но и прекратит кровопролитную войну в Донбассе. Настало время действовать решительно.