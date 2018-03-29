МИД России обеспокоен поставками Patriot в Польшу

Поставки американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в Польшу МИД рассматривает как элемент дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозу нацбезопасности России. Польша и Прибалтика наплевали на гибель российских детей

С заявлением об этом выступила на брифинге Мария Захарова. Она отметила, что Россию беспокоят не только комплексы Patriot, которые разместятся рядом с границами РФ. Отмечается общая усилившаяся милитаризация Польши, где повышается численность войск, увеличиваются оборонные расходы, а также проявляется ряд иных факторов.

По словам Захаровой, "Варшава повышает расходы на оборону, прилагает серьезные усилия для военно-технической модернизации национальных вооруженных сил, реформирует систему управления войсками, увеличивает численность войск".

Ранее стало известно о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставки в страну ЗРК Patriot. В первую партию будут включены 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет.