МИД России обеспокоен поставками Patriot в Польшу
29 марта 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Поставки американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в Польшу МИД рассматривает как элемент дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозу нацбезопасности России.
С заявлением об этом выступила на брифинге Мария Захарова. Она отметила, что Россию беспокоят не только комплексы Patriot, которые разместятся рядом с границами РФ. Отмечается общая усилившаяся милитаризация Польши, где повышается численность войск, увеличиваются оборонные расходы, а также проявляется ряд иных факторов.
По словам Захаровой, "Варшава повышает расходы на оборону, прилагает серьезные усилия для военно-технической модернизации национальных вооруженных сил, реформирует систему управления войсками, увеличивает численность войск".
Ранее стало известно о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставки в страну ЗРК Patriot. В первую партию будут включены 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес