Украина и Россия официально прекратили сотрудничество в сфере ОПК

Соглашение о порядке взаимных поставок оружия между Россией и Украиной прекращено. Об этом сообщается на портале правовой информации. Оно действовало с 1995 года. Действие соглашения было прекращено 28 марта.

Соглашение было подписано в Киеве 8 февраля 1995 года и регламентировало порядок взаимных поставок военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения.

Данное соглашение курировалось министерствами обороны обеих стран и касалось закупок со стороны России военных компонентов на Украине. При этом, уже в 2015 году данный товарный обмен фактически сошел на нет.

На прошлой неделе Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией, которая действовала с 2011 года. В ней рассматривались приоритетные направления и цели сотрудничества двух стран, а также основные шаги и ожидаемые результаты.

Действие подписанного в 1997 году Договора о дружбе и партнерстве между Украиной и Россией необходимо прекратить, считает замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.