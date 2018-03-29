Почему Запад помогает Китаю, а России – нет?

Кризис западной экономики 80-х годов прошлого века удалось решить за счёт подъёма Китая западными деньгами. Китайцам они помогли и на карте мира осталась одна пустыня – это Российская Федерация, где нет дорог, где непаханые земли. Почему вместо того, чтобы продлить удовольствие и взяться всем капиталистическим миром за Россию и встроить ее в свой конгломерат, нас обосабливают ракетами, бомбами…

На вопрос главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова отвечает историк Андрей Фурсов.

- В чем была логика, когда нацисты объявили японцев почетными арийцами, а русских недочеловеками? Россия за последние 400 лет – единственная страна, которая создала альтернативную Западу европейскую же культуру с высокими достижениями: толстые, достоевские, пушкины, колоссальный технический рывок. Мы 400 лет били Запад. Мы били Фридриха, мы били Наполеона, били Вильгельма, били Гитлера. В 1960-е годы на Западе люди не спорили о том, победит ли Советский Союз США? Спорили, когда это произойдет. Россия – это постоянная угроза.

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Китай для Запада не угроза, потому что Китай – это локальная цивилизация, обращенная внутрь себя. У нас был проект «Россия Третий Рим», «Россия Третий Интернационал» – это был универсалистские проекты. Мы все время создавали альтернативный англосаксонскому мир. Никто этого не забыл, никто этого никогда не забудет. Кроме того, надвигается такой футуро-архаический упрощенный мир, в нём русские точно будут значительно лучше приспособлены к жизни.

Мы для Запада всегда останемся тем, кого они будут бояться. Как пел Вертинский, «мы для них чужие навсегда». И нужно как можно меньше реагировать на каждый западный чих, демонстрируя свою зависимость от того, что там ляпнул очередной дегенерат от власти. Надо уважать себя как народ и как страну с великим прошлым и, хочется надеяться, несмотря ни на что, с великим будущим.