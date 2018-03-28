Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен Михаил Воробьёв

Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен 49-летний полковник Михаил Воробьёв.

Указ о назначении Воробьёва 15 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев 28 марта представил сотрудникам и военнослужащим Главного управления Росгвардии по Москве нового начальника.

Ранее Воробьёв возглавлял управление Росгвардии по Волгоградской области.

15 марта советник директора Росгвардии - Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Александр Хинштейн сообщил в Твиттер: "Указом президента п-к полиции Михаил Воробьев назначен начальником ГУ Росгвардии по Москве".

Михаил Воробьев - уроженец Курска. В органах внутренних дел служил с 1990 года. Его карьера началась с должности участкового инспектора милиции. Возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, Межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское" Московской области. После окончания Академии управления МВД РФ Михаил Воробьев перешел на службу в Росгвардию.

Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.