Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен Михаил Воробьёв
28 марта 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен 49-летний полковник Михаил Воробьёв.
Указ о назначении Воробьёва 15 марта подписал президент РФ Владимир Путин.
Командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев 28 марта представил сотрудникам и военнослужащим Главного управления Росгвардии по Москве нового начальника.
Ранее Воробьёв возглавлял управление Росгвардии по Волгоградской области.
15 марта советник директора Росгвардии - Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Александр Хинштейн сообщил в Твиттер: "Указом президента п-к полиции Михаил Воробьев назначен начальником ГУ Росгвардии по Москве".
Михаил Воробьев - уроженец Курска. В органах внутренних дел служил с 1990 года. Его карьера началась с должности участкового инспектора милиции. Возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, Межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское" Московской области. После окончания Академии управления МВД РФ Михаил Воробьев перешел на службу в Росгвардию.
Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.
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