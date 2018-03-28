МИД готовит ответ на высылку российских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня, что Москва не видит никакого повода для спешки в подготовке ответных мер на высылку наших дипломатов. СМИ: 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Россия готовит ответные действия на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в США в связи с «делом Скрипаля», сообщает РИА Новости. «Мы подходим к этому основательно и вдумчиво. Нет никакой спешки», - сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что Австрия, Турция, Словения, Сербия, несмотря на открытое давление со стороны Великобритании, отказались высылать российских дипломатов и выражать таким образом солидарность с Великобританией по скандальному «делу Скрипаля».