В 2024 году власть в России перейдёт Госсовету?

Российские институты власти к 2024 году ждут кардинальные изменения. Как сообщает газета "Аргументы недели", со ссылкой на свои источники, речь идёт о парламентской и исполнительной ветвях власти.



Госдума будет заниматься только законотворческой деятельностью. Она останется на своём прежнем месте и не переедет в Парламентский центр. В нынешнем комплексе зданий Госдумы пройдёт суперкапитальный ремонт. В результате чего Госдума станет лучшим парламентом мира по оснащённости и функционалу. На период ремонта предусмотрен временный переезд. Совсем недалеко – в Колонный зал Дома союзов, где будет развёрнут «временный зал заседаний».



Совет Федерации после предстоящей конституционной реформы будет заменён Госсоветом, который будет наделён всей полнотой власти. Пока предполагается, что в него войдут по два выборных депутата от каждого региона, плюс все главы субъектов Федерации, плюс все руководители политических партий, представленных в Госдуме.



Госсовет, по сути, станет высшим органом политической власти в стране. Он будет назначать председателя правительства, объявлять войну и заключать мир. Главное – избирать своего председателя, который одновременно станет верховным главнокомандующим. Ему, а не председателю правительства, будут подчиняться все силовые ведомства.



Останется в стране и президент, но он будет выполнять только представительские функции. Избирать его будут, скорее всего, тоже в Госсовете.



Процесс этих изменений начнётся через 2–3 года. Будут внесены изменения в существующую Конституцию, наделяющие Госсовет новыми полномочиями. Этого потребуют регионы. Изменения вступят в полную силу с 2024 года. А реформатором, который должен будет привести Госсовет в рабочее состояние, скорее всего, станет Дмитрий Медведев. До 2021–2022 гг. он продолжит оставаться председателем правительства и только году в 2022–2023 гг. возглавит Госсовет, чтобы уже в 2024 году передать его новому председателю - самому влиятельному политику не только страны, но и мира.



Всё это время и лет на 10–15 вперёд тяжёлую повседневную работу правительства возглавит Сергей Собянин. Он сделал Москву супербогатой и красивой, поможет и стране.



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