Президент Сербии Александр Вучич сообщил сегодня в телефонном разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным, что Сербия не станет высылать российских дипломатов. Словения отказывается высылать российских дипломатов

Сербия не собирается действовать по принципу «все побежали, и я побежал». И потому не станет проявлять солидарность с Великобританией в связи с недавним отравлением в Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Президент Сербии Александр Вучич сказал сегодня по телефону российскому лидеру Владимиру Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации. «Сербия не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», - цитирует ТАСС.