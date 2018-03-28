Сербия не станет высылать российских дипломатов
28 марта 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Сербии Александр Вучич сообщил сегодня в телефонном разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным, что Сербия не станет высылать российских дипломатов.
Сербия не собирается действовать по принципу «все побежали, и я побежал». И потому не станет проявлять солидарность с Великобританией в связи с недавним отравлением в Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Президент Сербии Александр Вучич сказал сегодня по телефону российскому лидеру Владимиру Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации. «Сербия не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», - цитирует ТАСС.
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