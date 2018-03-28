Словения отказывается высылать российских дипломатов
28 марта 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Словения выступает против мер в отношении российских дипломатов до окончания расследования происшествия в Великобритании по так называемому «делу Скрипаля».
«Речь идет об очень неясном и скандальном случае. Прежде всего, необходимо выяснить все, что произошло в Солсбери», - сказал министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец.
Это решение поддерживает и премьер-министр Словении Миро Церар, который ранее сообщил об официальном отказе Любляны высылать из страны российских дипломатов в связи с происшествием в Солсбери. Сегодня Миро Церар уточнил, что в четверг на заседании правительства Словении он не станет предлагать эту меру в отношении дипломатов РФ, передает РИА Новости.
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