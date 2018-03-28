Турция не будет поддерживать Британию в её конфликте с Россией

Несмотря на членство в НАТО Турция решила не поддерживать Великобританию в деле по отравлению экс-шпиона Скрипаля. Анкара заняла твёрдую нейтральную позицию. Официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что кризис, произошедший между Великобританией и Россией – дело только этих двух стран.

В заявлении турецкого правительства говорится следующее: «В данный момент между Турцией и Россией добрые и благоприятные отношения. В настоящее время Турция не планирует принимать какое-либо решение против России. Потому что Турция – тоже независимое и суверенное государство, которое само формирует свою политику». Кроме этого, президент Турции Эрдоган в отличие от своих европейских коллег лично позвонил В. Путину, чтобы выразить ему свои соболезнования из-за трагедии в Кемерово. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран выразили решимость развивать двусторонние отношения во всех сферах. Президенты обсудили и детали предстоящей встречи.

Так же необходимо отметить, что, судя по высказываниям простых турок, которые активно комментируют в Сети всё происходящее, их симпатии находятся на стороне России. Процитируем несколько из них:

«России, на мой взгляд, сейчас самое время, никого не слушая, развивать Евразийский Союз. Создать единую валюту и перейти на нее – по-моему, это лучшая альтернатива. Тогда этот кризис тоже станет благоприятной возможностью».

«Значит, мы не зависим от английской королевской семьи. Хороший ответ».

«За всеми смутными делами стоит Запад. Турция с осознанием этого факта должна быть беспристрастной».

«Да конечно, нам-то что? Зачем из-за какого-то агента, который служил и нашим, и вашим, портить отношения с Россией?»

«Не спеши, правительство… Если нам придется выбирать между Великобританией и Россией, наша позиция однозначно должна быть на стороне русских».