Черногория высылает российского дипломата в связи с делом об отравлении Скрипаля
28 марта 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Черногории высылают одного российского дипломата в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Данную информацию в среду, 28 марта, предоставило правительство республики.
Уточняется, что один дипломатический представитель, который аккредитован при посольстве РФ объявляется персоной нон грата. Кроме того, власти отзывают свое согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации на территории Черногории, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что российское посольство уже получило это сообщение и в течение семи ближайших дней дипломат обязан покинуть страну.
Напомним, ни одно западное государство к настоящему моменту не предоставило доказательств причастности России к "делу Скрипаля".
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