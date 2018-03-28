Нарышкин: ответ на высылку дипломатов будет жестким
28 марта 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
В среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказался о массовой высылке российских дипломатов. Ранее стало известно, что данные меры были приняты странами Запада из-за "дела Скрипаля".
По словам Сергея Нарышкина, которые он произнес 28 марта, случившееся является "грязной и циничной" провокацией. Директор СВР также заметил, что ответ на подобные меры западных государств непременно последует и будет жестким, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, ранее Германия, Франция, Польша, Украина, Молдавия, Канада, США и некоторые другие страны приняли решение выслать российских дипломатов в связи со "следом РФ" в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Доказательств причастности России к случившемуся, однако, никто не предоставил.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: