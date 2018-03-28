Нарышкин: ответ на высылку дипломатов будет жестким

В среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказался о массовой высылке российских дипломатов. Ранее стало известно, что данные меры были приняты странами Запада из-за "дела Скрипаля".

По словам Сергея Нарышкина, которые он произнес 28 марта, случившееся является "грязной и циничной" провокацией. Директор СВР также заметил, что ответ на подобные меры западных государств непременно последует и будет жестким, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее Германия, Франция, Польша, Украина, Молдавия, Канада, США и некоторые другие страны приняли решение выслать российских дипломатов в связи со "следом РФ" в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Доказательств причастности России к случившемуся, однако, никто не предоставил.