Названы три претендента на место Медведева и кандидаты на увольнение из кабмина

Дмитрий Медведев может потерять пост премьера в новом составе правительства России, полагает экономист Михаил Делягин. Эксперт назвал трех претендентов на место Медведева и перечислил фамилии чиновников, которым грозит увольнение из кабинета министров.

Видеоинтервью Михаила Делягина главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову, посвященное вероятным кадровым изменениям в правительстве, смотрите на YouTube-канале #ЗАУГЛОМ.

Российский экономист и политик Михаил Делягин написал колонку для издания «Свободная пресса», посвященную вероятным кадровым перестановкам в правительстве. Следующий его состав будет сформирован в начале мая, после официального вступления в должность вновь избранного президента Владимира Путина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый кабинет министров возглавит не Дмитрий Медведев. По мнению Делягина, премьер имеет шансы сохранить свой пост, при этом автор материала не исключает и вариант отставки руководителя высшего исполнительного органа власти.









В списке наиболее вероятных кандидатур на место Медведева в случае его ухода фигурируют три фамилии, отметил эксперт. Это мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и глава администрации президента Антон Вайно. Каждый из них способен стать хорошим премьер-министром, считает Делягин.









По словам экономиста, необходимым уровнем компетенции для работы на посту руководителя кабмина обладает и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако ее кандидатура не рассматривается в связи с «укорененностью» в верхней палате российского парламента.









Помимо Медведева, правительство может покинуть еще ряд фигур, отметил автор колонки. Ему представляется слабым административное положение вице-премьеров Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой и главы Минтруда Максима Топилина. Отставку министра транспорта Максима Соколова эксперт назвал практически решенным делом, так как чиновник продемонстрировал свою слабость во время громких скандалов, связанных с его ведомством.









В целом, кадровые изменения в высшем исполнительном органе будут носить не фронтальный, а точечный характер, полагает Михаил Делягин. По его мнению, значительную часть решений о перестановках примут во властных кругах непосредственно перед официальным объявлением нового состава правительства.