США требуют от дипломатов России покинуть резиденцию генконсула до 25 апреля
28 марта 2018, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
Власти США требуют от российских дипломатов покинуть резиденцию генконсула России в Сиэтле до 25 апреля. Об этом со ссылкой на консул-советника дипломатического представительства России Халита Айсина сообщает ТАСС.
По его словам, доступ в помещение генконсульства будет прекращен 1 апреля, дипломатам предписано покинуть территорию резиденции генконсула до 25 апреля. Айсин отметил, что пока не ясно, куда отправятся российские дипломаты, также неизвестна и судьба архивов генконсульства в Сиэтле.
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