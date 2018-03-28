США требуют от дипломатов России покинуть резиденцию генконсула до 25 апреля

Власти США требуют от российских дипломатов покинуть резиденцию генконсула России в Сиэтле до 25 апреля. Об этом со ссылкой на консул-советника дипломатического представительства России Халита Айсина сообщает ТАСС.

По его словам, доступ в помещение генконсульства будет прекращен 1 апреля, дипломатам предписано покинуть территорию резиденции генконсула до 25 апреля. Айсин отметил, что пока не ясно, куда отправятся российские дипломаты, также неизвестна и судьба архивов генконсульства в Сиэтле.