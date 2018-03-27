Правительство не поддержало законопроект о легализации частных военных компаний
27 марта 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Отрицательный отзыв на законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК) направил в Государственную думу Кабмин России. В заключении правительства указывается, что данную инициативу не поддерживает.
Ранее он также не был поддержан силовыми ведомствами, Минфином, МИДом, Генпрокуратурой и Минюстом.
В отзыве говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Кроме того, согласно статье 71 Конституции вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находится в ведении федеральной власти.
Законопроект о легализации ЧВК в России подготовили депутаты от «Справедливой России». В начале февраля его отправили на экспертизу в правительство.
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