Киев оценил убытки от Крымского моста
27 марта 2018, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и дальнейшего введения в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив.
По его словам, потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив исчисляются десятками миллионов гривен. Также Омелян добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.
Ранее сообщалось, что на Украине разрабатывают план, как блокировать Крымский мост, который строится через Керченский пролив, чтобы соединить полуостров Крым и Краснодарский край. Замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек ответил на угрозы лидера организации "Меджлис крымско-татарского народа", запрещенной в России, Ленура Ислямова блокировать Крымский мост.
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