Киев оценил убытки от Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и дальнейшего введения в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив. Украинский министр назвал Крым и Кубань украинскими

По его словам, потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив исчисляются десятками миллионов гривен. Также Омелян добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

Ранее сообщалось, что на Украине разрабатывают план, как блокировать Крымский мост, который строится через Керченский пролив, чтобы соединить полуостров Крым и Краснодарский край. Замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек ответил на угрозы лидера организации "Меджлис крымско-татарского народа", запрещенной в России, Ленура Ислямова блокировать Крымский мост.