Молдавия решила выслать трех российских дипломатов

Правительство Молдавии объявило во вторник о решении выслать из страны трех российских дипломатов из - за дела Скрипаля. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней. Российских дипломатов высылают 14 стран ЕС

Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты о высылке российских дипломатов из Кишинева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Фарит Мухаметшин.

Президент Молдавии Игорь Додон в Facebook заявил, что крайне возмущен решением правительства страны о высылке трех российских дипломатов. «Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности», — написал Додон.