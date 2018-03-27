Молдавия решила выслать трех российских дипломатов
27 марта 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Молдавии объявило во вторник о решении выслать из страны трех российских дипломатов из - за дела Скрипаля. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.
Посольство России в Молдавии подтверждает получение ноты о высылке российских дипломатов из Кишинева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Фарит Мухаметшин.
Президент Молдавии Игорь Додон в Facebook заявил, что крайне возмущен решением правительства страны о высылке трех российских дипломатов. «Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности», — написал Додон.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Джонсон назвал высылку российских дипломатов крупнейшей в истории