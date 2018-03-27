Лавров: США не пожелали участвовать в московской конференции по Афганистану

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 27 марта, сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки не желают принимать участие в московской конференции по Афганистану.

Глава российского дипломатического ведомства выразил сожаление насчет того, что Штаты приняли решение отказаться от данного формата, передает РИА "Новости".

Лавров полагает, что такой шаг обусловлен исключительно политизированными причинами, которые связаны с тем, что конференция была инициирована российской стороной. Министр подчеркнул, что деятельность РФ на территории Афганистана нацелена исключительно на мир и спокойствие в этой стране.