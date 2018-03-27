Австралия решила выслать двух российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
27 марта 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Австралии заявили сегодня о решении выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и глава МИД Джули Бишоп заявили, что приняли это решение «вместе с Великобританией и другими союзниками и партнерами».
«Два российских дипломата, определенные как скрытые сотрудники разведки, будут высланы правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями. Им будет предписано покинуть страну в течение семи дней», - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Австралии.
Малкольм Тернбулл и Джули Бишоп в своем заявлении также подчеркнули «приверженность Австралии сотрудничеству с союзниками и партнерами для сдерживания действий России, если они представляют угрозу для международной безопасности», передает РИА Новости.
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