Власти Австралии заявили сегодня о решении выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Российских дипломатов высылают 14 стран ЕС

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и глава МИД Джули Бишоп заявили, что приняли это решение «вместе с Великобританией и другими союзниками и партнерами».

«Два российских дипломата, определенные как скрытые сотрудники разведки, будут высланы правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями. Им будет предписано покинуть страну в течение семи дней», - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Австралии.

Малкольм Тернбулл и Джули Бишоп в своем заявлении также подчеркнули «приверженность Австралии сотрудничеству с союзниками и партнерами для сдерживания действий России, если они представляют угрозу для международной безопасности», передает РИА Новости.