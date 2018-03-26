Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай, впервые с избрания покинув свою страну
26 марта 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. При этом никакой подробной информации о визите пока нет. Как отмечают СМИ, Ким Чен Ын впервые за последние 7 лет покинул территорию страны.
Агентство Kyodo заметило, что некий неназванный высокопоставленный чиновник из КНДР прибыл на поезде в Пекин. Именно этот транспорт предпочитал для посещения Китая отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир.
Известно, что Пхеньян рассчитывает на улучшение отношений с Пекином после того, как двусторонние отношения двух государств ухудшились после северокорейской ядерной программы и кризиса на Корейском полуострове.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын настаивает «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Трамп ответил согласием на предложение северокорейского лидера и готов с ним встретиться до мая месяца.
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