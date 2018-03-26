В Лондоне начались аресты "сомнительного" российского имущества
26 марта 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России, происхождение которого неизвестно.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
"Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", — сказал Уильямсон. Военный министр отказался комментировать дальнейшие шаги официального Лондона в отношении Москвы. Правительство Великобритании тронуто той поддержкой, которое оказывают стране союзники, добавил Уильямсон. Пока неизвестно, кого именно начали преследовать британские власти.
Эксперты ранее отмечали, что закон о криминальных доходах сильно ударит по российским миллиардерам, которые переезжали в Лондон, скупая в Англии замки и особняки. Олигархи из России – самые активные покупатели недвижимости стоимостью более 10 млн фунтов. Как рассказали "Газете.Ru" несколько юристов, некоторые российские бизнесмены уже вынуждены давать объяснения по поводу источников своих доходов.
С начала 2018 года иностранные владельцы недвижимости и активов стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов должны давать объяснения британским госорганам о происхождении своего капитала. В случае, если документы не устраивают чиновников королевства, то сомнительную собственность берут под арест. Постановление на арест счетов выдает суд.
Ранее Британия выслала 23 российских дипломата вместе с семьями, они вылетели спецбортом в Москву в пятницу.
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