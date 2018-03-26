Некрасов об отравлении Скрипаля: кто-то пытался подставить Путина и Россию

Дмитрий Некрасов, представляющий либеральную позицию в интервью «АН» озвучил свою версию по поводу отравления Сергея Скрипаля.

«Очень странной кажется версия, что это приказал сделать Путин. Непонятно, зачем это делать перед выборами?» – поделился с нашим корреспондентом эксперт.

Также Некрасову «еще более странной кажется версия», что отравление Скрипаля – дело рук английских спецслужб. Им это еще более невыгодно. Потому что, по словам политика, проблема западных лидеров состоит не в том, чтобы найти дополнительные поводы, за что наказывать Россию, а в том, чтобы оправдаться перед журналистами и правозащитниками, почему они так мало наказывают Россию. «Проблема не найти повод, - говорит Некрасов, - поводов мы и так предостаточно предоставляем. Кому это выгодно? Есть вероятность, что это головотяпство. Может не рассчитали дозу. Если сделали наши, то не подумали, что это вызовет такой резонанс. Есть вероятность, что кто-то пытался подставить Путина и Россию. Это мог быть кто угодно» - резюмировал свою версию отравления Скрипалей Некрасов.

Полную версию интервью с Дмитрием Некрасовым смотрите на youtube-канале Argumenti.ru.