На территории Армении появится российская военная полиция
26 марта 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Подразделения военной полиции формируются на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.
Эта мера необходима для поддержания воинской дисциплины и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне. "Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами", - отмечается в сообщении. Отряды, которые создаются сегодня, будут укомплектованы специалистами, которые прошли подготовку в учебном центре военной полиции во Владикавказе.
К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне.
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