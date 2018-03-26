На территории Армении появится российская военная полиция

Подразделения военной полиции формируются на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

Эта мера необходима для поддержания воинской дисциплины и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне. "Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами", - отмечается в сообщении. Отряды, которые создаются сегодня, будут укомплектованы специалистами, которые прошли подготовку в учебном центре военной полиции во Владикавказе.

К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне.