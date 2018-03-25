Могерини провела консультации с послом ЕС, отозванным из России

В воскресенье, 25 марта, глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини провела консультации с послом ЕС в России Маркусом Эдерером. Ранее стало известно, что дипломат был отозван из Москвы.

В европейской внешнеполитической службе отметили, что посол прибыл в Брюссель для консультаций после просьбы Евросоюза, полученной в минувшую пятницу, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что в ближайшие дни институциональные консультации с Эдерером будут продолжены.

Напомним, ранее Федерика Могерини встала на сторону Великобритании в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.